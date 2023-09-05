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Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие

5 сентября 2023 15:00
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие

Время расставило все по своим местам.

За романом Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова наблюдала вся страна. Певица покорила сердце чеченского предпринимателя, у которого уже была семья. Ради новой любви он ушел от красавицы-жены.

В 90-х успешный бизнесмен создал ячейку общества с Татьяной Ковтуновой. У супругов родилась дочь Камилла. Без лишних раздумий избранница Байсарова отказалась от успешной карьеры фотомодели и стала домохозяйкой.

Но счастью пары помешала возникшая на горизонте наследница Аллы Пугачевой. Любвеобильный чеченец не устоял перед чарами звездной блондинки. Он развелся с Ковтуновой и попытался начать новую главу с очередной возлюбленной.

Но и эта история любви закончилась плачевно. У пары родился сын Дени, но знаменитости разошлись. Татьяна же у разбитого корыта не осталась. О ней мечтали многие мужчины, и вскоре эффектная модель вышла замуж во второй раз.

Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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