Орбакайте осталась ни с чем: озвучено, кто получит наследство Моисеева

Борис Моисеев сам распорядился своим имуществом, составив завещание после первого инсульта. Еще при жизни артиста в Сети писали, что квартиру в Юрмале он решил оставить Кристине Орбакайте. Якобы таким образом певец хотел отблагодарить мать исполнительницы Аллу Пугачеву за все то, что она для него сделала.

Теперь же появилась информация о том, что Орбакайте осталась ни с чем. Все наследство Бориса Михайловича перейдет его концертному директору Сергею Гороху. Такова воля покойного.

Правду об этом раскрыл продюсер Евгений Морозов. По его словам, составить завещание в пользу Гороха Моисееву посоветовал Иосиф Кобзон. Музыкант объяснял свою позицию тем, что именно концертный директор всегда находился рядом с тяжелобольным Моисеевым.

Именно по этой причине брату артиста Марксу Толкачу надеяться не на что. Он забыл о нуждающемся в помощи родственнике, а потому тот не включил его в свое завещание. «Родному брату он ничего не хочет оставлять. А Горох — самый близкий человек», — передал суть давнего разговора с Кобзоном Морозов в беседе с изданием «Комсомольская правда».