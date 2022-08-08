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«Опять беременна»: Алсу шокировала фанатов честным фото

8 августа 2022 17:10
«Опять беременна»: Алсу шокировала фанатов честным фото

Поклонники пристально следят за жизнью знаменитости.

Певица Алсу намекнула на свою беременность. Знаменитость отказалась от обтягивающих нарядов.

Несколько недель назад поклонники начали активно обсуждать возможное пополнение в семье исполнительницы. Дело в том, что Алсу резко отказалась от облегающей фигуру одежды и предпочла не акцентировать внимание на своей фигуре. Как предположили пользователи сети, таким образом певица пыталась скрыть свое положение.

Сама артистка первое время никак не комментировала домыслы фанатов, однако теперь оставила многозначительное сообщение. Алсу в очередной раз показала серию кадров в свободном платье, намекнув на беременность.

«Опять беременна»: Алсу шокировала фанатов честным фото

«Уже даже свободное, удобное платье нельзя надеть, чтобы в чем- то не заподозрили», — пишет исполнительница.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданную запись артистки. Как уверены подписчики, таким образом Алсу подтвердила все последние слухи.

«Девочки подозревают, что Алсу опять беременна», «Какая вы красивая», «Уже можно поздравить с грядущим пополнением?» — пишут подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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