Опускался до оскорблений: Талызина не стала молчать о связи с известным режиссером

Валентина Талызина не торопится завершать актерскую карьеру. Артистка довольна собой и на сцене, и в реальной жизни, полагая, что заткнет за пояс многих своих коллег. Для подобных мыслей у знаменитости есть веские основания. Когда-то она доказала Эльдару Рязанову, что равных ей нет.

Правда, сотрудничество с известным режиссером сложилось далеко не сразу. Кинодел не хотел брать в свои фильмы артистку из-за ее внешности и зачастую опускался до оскорблений. «В свое время Рязанов громко назвал меня тумбочкой», — не смолчала о связи с режиссером звезда в беседе с «Экспресс газетой ».

Талызина поспешила уточнить, что каждый раз, когда Эльдар Александрович делал выбор не в ее пользу, в результате терпел крах. Все потому, что другие артистки не оправдывали его ожиданий. После того, как Талызина сыграла Алевтину в ленте «Зигзаг удачи», Рязанов был доволен настолько, что пригласил актрису в шесть других своих картин.