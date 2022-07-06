Оправиться от инсульта не смог: правда о состоянии Добрынина вышла наружу

С последствиями болезни музыкант борется уже четвертый год.

Вячеслав Добрынин рассказал о своих проблемах со здоровьем. Композитор разоткровенничался в эфире шоу «Хватит слухов!».

Прославленный певец был госпитализирован с микроинсультом осенью 2018 года и с тех пор борется с последствиями тяжелого заболевания. Как оказалось, исполнитель, несмотря на лечение, так и не смог вернуться к своему состоянию до болезни и теперь страдает от многочисленных проблем, которые отравляют каждый его день.

«Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком», — признается артист.

Также Добрынин отметил, что его состояние негативно сказалось не только на жизни, но и на работе. У композитора после инсульта появились проблемы с речью и теперь он постоянно чувствует себя уставшим, поэтому вынужден отказываться от съемок и концертов и практически не участвует даже в ток-шоу.