Опозорился, пропал, умер: актеров из фильма «Сволочи» постигла тяжелая участь

Фильм «Сволочи» Александра Атанесяна вышел в 2006 году и произвел настоящий фурор. Драма о юных сиротах, из которых делают диверсантов для борьбы с фашистами, смотрелась очень ярко и смело. Кроме того, картина дала путевку в жизнь многим нынешним кинозвездам.

Самым удачливым из них оказался Александр Головин. После ленты «Сволочи» его ждала большая звездная роль в популярнейшем сериале «Кадетство». А дальше были «Папины дочки», франшиза «Елки», яркая театральная карьера и многое другое. К сожалению, в какой-то момент слава актера сменилась на скандальную — алименты для внебрачной дочери, обвинения в домогательствах от актрисы Дарьи Митичашвили... Тем не менее Головин по-прежнему известен и любим поклонниками.

Вместе с Головиным в «Кадетстве» сыграл и еще один герой из фильма"Сволочи" Сергей Рыченков. Он, к слову, реальный воспитанник интерната. Но его киноистория не сложилась. Парень устроился работать кладовщиком, чтобы как-то зарабатывать на жизнь, и иногда ходит на различные ток-шоу.

А вот сыгравший Лаврика Василий Лыкшин дожил всего до 22 лет, скончавшись от сердечной недостаточности. У звезды кинолент «Сволочи» и «Ранетки» осталось двое детей.