Опозорились на всю страну из-за цензуры: финал «Офицеров» должен был быть другим

Лента «Офицеры», вышедшая на экраны в 1971 году, стала культовым советским фильмом. Главные роли в картине получили Алина Покровская, Георгий Юматов и Василий Лановой. Однако среди поклонников фильма находятся и критики, считающие основным недостатком довольно «рваное повествование». По их мнению, лента буквально опозорилась на всю страну нескладным сюжетом. Например, когда в финале встречаются Трофимов и Варавва, они ничего не знают друг о друге, хотя до этого были лучшим друзьями.

Оказывается, что сценарий Бориса Васильева предполагал двухсерийный фильм. Цензоры предложили писателю значительно сократить хронометраж, но он отказался. В результате все правки вносил Кирилл Рапопорт. Он просто вырезал часть эпизодов, не переписывая остальные. Именно поэтому и получилось, что сюжет потерял часть «кусков», а остальные оказались мало связаны друг с другом.

Согласно первоначальной версии Трофимова арестовывают, так как Люба носила передачи задержанному Варраве. Только много позже, когда Алексея освободили, он нашел жену и отправился служить добровольцем на финскую войну.

Кроме того, в финале картины должна была быть показана судьба внука Трофимовых Ивана. Сцены с его супругой были бы заключительными и знаменовали собой нелегкую участь офицерских жен, которую несла эта семья много поколений через Любу и Машу Белкину, пишет «Русская семерка ».