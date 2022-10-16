Опозорилась на всю страну: обман Малышевой привел россиян в ярость

Телеведущую Елену Малышеву неоднократно критиковали за сомнительные рекомендации в программе «Жить здорово!». Однажды в эфире передачи Малышева допустила серьезную ошибку, которая насмешила даже зрителей без медицинского образования.

Телеведущая показала, как правильно измерять уровень глюкозы в крови. Малышева испугала незадачливого пациента тем, что его показатель составляет 9.5 при норме в 6. Однако когда глюкометр показали крупным планом, стало ясно, что Елена Малышева перевернула аппарат вверх ногами, чтобы продемонстрировать пугающую цифру.

Зрителей хитрость возмутила.