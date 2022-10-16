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Киноафиша Статьи Опозорилась на всю страну: обман Малышевой привел россиян в ярость

Опозорилась на всю страну: обман Малышевой привел россиян в ярость

16 октября 2022 16:30
Опозорилась на всю страну: обман Малышевой привел россиян в ярость

Водит зрителей за нос.

Телеведущую Елену Малышеву неоднократно критиковали за сомнительные рекомендации в программе «Жить здорово!». Однажды в эфире передачи Малышева допустила серьезную ошибку, которая насмешила даже зрителей без медицинского образования.

Телеведущая показала, как правильно измерять уровень глюкозы в крови. Малышева испугала незадачливого пациента тем, что его показатель составляет 9.5 при норме в 6. Однако когда глюкометр показали крупным планом, стало ясно, что Елена Малышева перевернула аппарат вверх ногами, чтобы продемонстрировать пугающую цифру.

Зрителей хитрость возмутила.

«Как всегда. Все верх ногами и сплошной обман», «Представляю, как зритель, у которого измерили сахар, начнет бегать по врачам и получит психосоматику на фоне практически абсолютного здоровья», «Еще и лейбл синей изолентой заклеили, чтоб не было видно, что глюкометр перевернут», — писали недовольные пользователи.

Фото: Legion-Media, кадр из телепрограммы "Жить здорово!" (2010)
Алла Новикова
Алла Новикова
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