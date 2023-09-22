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Опозорил Сталлоне, спустил миллионы: Кончаловский с треском провалился в Голливуде

22 сентября 2023 15:00
Опозорил Сталлоне, спустил миллионы: Кончаловский с треском провалился в Голливуде

Покорить Америку режиссеру так и не удалось.

В 1980 году Андрей Кончаловский покинул Советский Союз, чтобы попробовать свои силы в Голливуде. Постановщик снял на Западе несколько картин, среди которых выделяются «Гомер и Эдди», «Одиссея» и «Лев зимой». Большие надежды мэтр возлагал на комедийный боевик с Сильвестром Сталлоне, однако картина оказалась провальной.

Фильм «Танго и Кэш» 1989 года Кончаловскому даже не дали закончить: после него в режиссерское кресло сел Альберт Магноли. Проблемы с кинолентой начались с самого начала: сначала Патрик Суэйзи отказался сниматься, потом у советского постановщика произошел серьезный конфликт с руководством.

Сценарий постоянно переписывался, Сталлоне вмешивался в каждый этап работы, поучая команду, как ставить камеры и свет. Тем временем бюджет фильма увеличился на 20 миллионов долларов, а ситуация выходила из-под контроля — Андрея Кончаловского отправили в отставку. В прокате детище режиссера в итоге провалилось.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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