Опознать невозможно: ахнете, увидев звезду «Бригады» в первой роли

В фильмографии Яна Цапника значится немало работ. Одним из наиболее известных проектов с участием актера стал сериал «Бригада». В нем артист блестяще воплотил предпринимателя Артура Вениаминовича Лапшина.

После выхода картины на экраны в полку поклонников Цапника прибыло. Тем не менее далеко не все из них знают, когда именно случился дебют знаменитости в кино.

Тогда актеру было всего 19 лет, поэтому узнать его в первой роли практически невозможно. Перед зрителями на экране появился обаятельный юноша с копной темных волос. Речь идет о фильме под названием «Ищу друга жизни», премьера которого состоялась в 1987 году.

Артисту достался персонаж по имени Гоша. Отзывы о проекте в Сети довольно противоречивые. Одни считают ленту скучной, другие, напротив, восхищаются умелой актерской игрой, в том числе и талантом тогда еще только начинающего свой творческий путь Цапника.