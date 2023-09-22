Оплатил Фоменко: Голубкину в больнице изуродовали канцелярским ножницами

Марии Голубкиной в этом месяце исполняется 50 лет. У артистки двое детей, родившиеся в браке с Николаем Фоменко — дочь Анастасия и сын Иван. Пара поженилась в середине девяностых, а в 1998 году они отправились за первенцем.

Фоменко окружал жену заботой и оплатил ей роды по высшему разряду. Счастливый будущий отец выложил больнице 10 тысяч долларов — немалую по тем временам сумму. Однако эти деньги никак не помогли Голубкиной. Врачи обошлись с ней так, что актриса до сих пор боится вспоминать.

На шоу «Звезды сошлись» Мария рассказала, что роды проходили тяжело. Чтобы ускорить их, ей поставили окситоцин, что привело к слишком сильным потугам и многочисленным разрывам. А эпизиотомию ей сделали обычным канцелярским ножом. Артистка только удивляется, что после всего этого ей удалось родить здоровую девочку.

В 2003 году Голубкина наотрез отказалась ехать в больницу за вторым ребенком. Иван появился на свет дома под присмотром акушерки, и на этот раз все прошло хорошо.