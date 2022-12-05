Опешите, за что Вилли Таннер ненавидел «Альфа» до конца жизни: причина веская

Часто актеры становятся заложниками своих самых звездных образов, которые они впоследствии ненавидят. Не стал исключением американский артист Макс Райт, сыгравший Вилли Таннера в легендарном «Альфе».

На счету актера множество серьезных драматических ролей на Бродвее, но об этом знают лишь немногие поклонники. Зато Вилли Таннер прославил Райта на весь мир, что артиста всегда раздражало. Он называл своего героя «клоуном-занудой», который вечно разговаривает с куклой, снискавшей большую популярность, чем он. Не исключено, что тут еще замешана зависть к популярности Альфа.

Сам съемочный процесс тоже доставлял всем артистам немало хлопот. 25-минутный материал снимали почти 30 часов из-за проблем с техническим оснащением. Окончание съемок стало для Макса Райта праздником. Как только отсняли финальный дубль, актер собрал свои вещи и молча покинул площадку. Его коллеги тоже легко пережили расставание с «Альфом»: никто даже не думал устраивать традиционную прощальную вечеринку.

Однако позднее Райт смягчился по отношению к сериалу и даже радовался, что это шоу принесло миллионам зрителей так много счастья.