«Операция "Ы"» сломала жизнь двух Шуриков: экранному повезло чуть больше

Легендарный студент Шурик из «Операции „Ы“» стал одним из самых узнаваемых образов в советском кино. Но не секрет, что исполнитель этой роли Александр Демьяненко до самой смерти ненавидел своего персонажа.

А ведь изначально Шурик был совсем другой. Леонид Гайдай долго не мог определиться с кандидатом на главную роль в своем четвертом полнометражном фильме. Целый месяц он просматривал актеров, но никого не видел в образе неунывающего и обаятельного студента. На помощь пришел худсовет, утвердивший на эту роль начинающего талантливого артиста Валерия Носика. Но внезапно режиссер вспомнил об Александре Демьяненко, с которым он снимался в картине «Ветер».

Гайдай посчитал, что актер отлично сыграет Шурика, и в итоге не прогадал. Валерию Носику пришлось отказать за две недели до начала съемок. Утешением для него стала роль суеверного студента в новелле «Наваждение».

Удивительно, но потом актерская судьба у обоих Шуриков не задалась. Демьяненко так и оставался заложником надоевшего образа, а в Носике никто не видел серьезного драматического таланта. Всю жизнь ему приходилось довольствоваться эпизодами. Но если о работе Демьяненко до сих пор все помнят, то роли Носика едва ли знакомы массовому зрителю.