Опасный преступник: неспроста никто не знает настоящего режиссера «Джентльменов удачи»

Премьера «Джентльменов удачи» состоялась больше 50 лет назад, но за это время фильм не утратил своей популярности. При этом зрители до сих пор ошибочно полагают, что легендарную картину снял Георгий Данелия.

Режиссер принимал участие в работе над сценарием и занимал должность худрука ленты. Кроме того, он переснял несколько эпизодов. И все же полноценным режиссером картины не был. Им стал опасный преступник.

Постановщик проекта — Александр Серый. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за то, что напал на мужчину, к которому приревновал свою возлюбленную Марину Акопову. В результате пострадавший стал инвалидом.

В «Госкино» не хотели лишний раз упоминать имя неблагонадежного Серого. К тому же Данелия, увидев, насколько удачным получился проект, уже не захотел делиться «своей» популярностью.