Онкология взяла свое: на Прю из «Зачарованных» страшно смотреть (фото)

Культовый сериал «Зачарованные» сделал Шэннен Доэрти мировой звездой. Она сыграла старшую сестру Прю, однако после третьего сезона актрису попросили из проекта, а виной тому стал ее непростой характер. Но сегодня ее бывшие коллеги стараются не вспоминать о плохом, ведь 52-летняя Шэннен серьезно больна.

Несколько лет назад у Доэрти обнаружили рак груди. Болезнь удалось победить, но в 2020 году произошел рецидив. Звезда «Зачарованных» снова на химиотерапии и на интенсивном лечении. Поэтому сегодня в Шэннен не узнать ту цветущую красавицу Прю. Актриса выглядит изможденной и иссохшей, также она лишилась своей шевелюры и теперь носит платок. Такой Доэрти выглядела на одной из последних фотографий, где предстала вместе с коллегой Сарой Мишель Геллар — она известна по сериалу «Баффи — истребительница вампиров».

Рак не единственная беда, которая обрушилась на голову Шэннен. Недавно стало известно, что актриса разводится с мужем Куртом Исваринко. По словам представителя телезвезды, у Доэрти не было другого выбора. Это неприятное событие может ухудшить состояние Шэннен, чем всерьез обеспокоены поклонники актрисы.