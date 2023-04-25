Онкология взяла свое: на Прю из «Зачарованных» страшно смотреть (фото)
Актриса снова борется за свою жизнь.
Культовый сериал «Зачарованные» сделал Шэннен Доэрти мировой звездой. Она сыграла старшую сестру Прю, однако после третьего сезона актрису попросили из проекта, а виной тому стал ее непростой характер. Но сегодня ее бывшие коллеги стараются не вспоминать о плохом, ведь 52-летняя Шэннен серьезно больна.
Несколько лет назад у Доэрти обнаружили рак груди. Болезнь удалось победить, но в 2020 году произошел рецидив. Звезда «Зачарованных» снова на химиотерапии и на интенсивном лечении. Поэтому сегодня в Шэннен не узнать ту цветущую красавицу Прю. Актриса выглядит изможденной и иссохшей, также она лишилась своей шевелюры и теперь носит платок. Такой Доэрти выглядела на одной из последних фотографий, где предстала вместе с коллегой Сарой Мишель Геллар — она известна по сериалу «Баффи — истребительница вампиров».
Рак не единственная беда, которая обрушилась на голову Шэннен. Недавно стало известно, что актриса разводится с мужем Куртом Исваринко. По словам представителя телезвезды, у Доэрти не было другого выбора. Это неприятное событие может ухудшить состояние Шэннен, чем всерьез обеспокоены поклонники актрисы.