Онкология оставила след: в этой изможденной и покрытой морщинами женщине не узнать Прю из «Зачарованных»

Шеннен Доэрти знаменита не только благодаря участию в сериалах «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210», но и ввиду ее скандального характера, который актриса не скрывала даже на съемочных площадках.

Артистка устраивала провокации своим коллегам и не стеснялась в выражениях. Её темперамент даже стал причиной отстранения от работы в одном из сериалов.

Характер изменился лишь со временем, и, скорее всего, это связано с жизненными испытаниями, которые смогла преодолеть Шеннон.

В 2015 году у неё обнаружили рак груди. Она успешно прошла лечение и теперь даже снимается в кино.

Впрочем, сейчас в ней тяжело узнать красивую бунтарку. Очень бледный, болезненный цвет лица, потухший взгляд и опустившиеся уголки губ превратили её в настоящую старушку. В актрисе практически невозможно разглядеть всеми любимую ведьму.