Онкология не стала помехой: красавчик из «Татьяниного дня» оказался предателем

Первая супруга Кирилла Сафонова Елена ушла из жизни в 2018 году. Хотя их брак распался задолго до этого, многие до сих пор винят артиста в смерти бывшей жены. Предательство любимого так ударило по ней, что она находила утешение в бутылке.

Сама Елена рано потеряла маму: когда ей было всего 5 лет, та скончалась из-за рака груди. Возможно, заболевание передалось и дочери, но узнать об этом она не успела. Депрессия и постоянные запои сильно ударили по здоровью, и сердце женщины не выдержало.

В браке с Сафоновым Елена прожила около десяти лет, хотя не все это время они были вместе. Кирилл учился в столице, а его молода жена жила в деревне со свекровью и трудилась по хозяйству. Об этом рассказывает «Экспресс газета».

Хотя Кирилл не афишировал свои измены, слухи доходили до Елены, особенно после ее переезда в Москву. У женщины развилась тяжелая депрессия, и даже после развода любые напоминания о предательстве мужа вызывали новый эпизод болезни. Утешение она находила в спиртных напитках, из-за чего разрушила и новый брак, и отношения с дочерью, а затем — и собственную жизнь.