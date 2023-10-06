Онкология и время не пощадили: от очаровательного ефрейтора Збруева не осталось и следа
Актер сильно «сдал» с годами.
Советские зрители обожали фильмы «Семь нянек» и «Семь невест ефрейтора Збруева». В обеих картинах блистал тогда еще молодой Семен Морозов. Очаровательный блондин покорил и зрителей, и режиссеров. На его счету свыше ста ролей в кинолентах и телесериалах.
Артист всегда пользовался популярностью среди женщин. В наши дни 77-летний мужчина женат третьим браком на Светлане Родичевой, дочери известного документалиста. Пара вырастила общую дочь Надю, также у актера есть сын от второго брака по имени Михаил.
В 2008 году жизнь Морозова разделилась на до и после.
У звезды обнаружили рак горла. Однако грамотное лечение помогло — недуг отступил. В сегодняшнем Семене Морозове уже трудно узнать того обаятельного паренька. Однако россияне помнят кумира 70-х и с удовольствием смотрят новые проекты с его участием.