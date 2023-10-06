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Онкология и время не пощадили: от очаровательного ефрейтора Збруева не осталось и следа

6 октября 2023 09:45
Онкология и время не пощадили: от очаровательного ефрейтора Збруева не осталось и следа

Актер сильно «сдал» с годами.

Советские зрители обожали фильмы «Семь нянек» и «Семь невест ефрейтора Збруева». В обеих картинах блистал тогда еще молодой Семен Морозов. Очаровательный блондин покорил и зрителей, и режиссеров. На его счету свыше ста ролей в кинолентах и телесериалах.

Артист всегда пользовался популярностью среди женщин. В наши дни 77-летний мужчина женат третьим браком на Светлане Родичевой, дочери известного документалиста. Пара вырастила общую дочь Надю, также у актера есть сын от второго брака по имени Михаил.

В 2008 году жизнь Морозова разделилась на до и после.

У звезды обнаружили рак горла. Однако грамотное лечение помогло — недуг отступил. В сегодняшнем Семене Морозове уже трудно узнать того обаятельного паренька. Однако россияне помнят кумира 70-х и с удовольствием смотрят новые проекты с его участием.

Онкология и время не пощадили: от очаровательного ефрейтора Збруева не осталось и следа
Фото: кадр из передачи «Мой герой» (2015-2023), кадр из фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970)
Алла Новикова
Алла Новикова
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