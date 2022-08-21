Они вместе 30 лет: как выглядит жена прославленного короля Болливуда

Актер встретил избранницу в 18 лет и с тех пор любил только ее.

Шахрукх Кхан неспроста получил прозвище «Король Болливуда» — на его счету сотня киноработ, десятки наград и миллионы почитателей по всему миру. Особую любовь актер заслужил и тем, как пробился на вершины индийского кинематографа.

В отличие от легенд Болливуда, Шахрукх — выходец из обычной семьи, прошедший долгий путь от эпизодов на телевидении до главных ролей в громких хитах. И если на экране артист постоянно оказывается в эпицентре урагана эмоций, в его личной жизни полный покой.

Еще в 18 лет он встретил свою будущую супругу Гаури Чиббер. На протяжении семи лет пара встречалась и проверяла чувства на прочность; препятствием на пути у их отношений была религия — он был мусульманином, она — индуисткой.

Упрямство влюбленных принесло плоды: их семьи дали благословение на брак. Свадьбу Шахрукх и Гаури сыграли в 1991 году и до сих пор сохраняют любовь друг к другу. Сегодня супруги следуют обоим вероисповеданиям и воспитывают двух детей: сына Арьяна и дочь Сухану.