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Они точно не близнецы? При взгляде на дочь звезды Голливуда станет не по себе (фото)

8 апреля 2023 15:30
Они точно не близнецы? При взгляде на дочь звезды Голливуда станет не по себе (фото)

Генетика сделала свое дело.

Мэрил Стрип сама приложила руку к тому, чтобы ее старшая дочь оказалась в центре всеобщего внимания. Когда малышке Мэми Гаммер было всего три года, она снялась вместе с матерью в фильме «Ревность». И это оказалось только началом большого пути.

Звездная наследница продолжает покорять фабрику грез. Чувствует она себя как рыба в воде и на театральной сцене. Генетика сделала свое дело: Гаммер так же талантлива, как и ее мать. И внешность у них тоже одна на двоих.

Правда, в случае с Мэми это не комплимент. При взгляде на фотографию, где родственницы запечатлены вместе, становится не по себе. Знаменитости словно сестры-близнецы: их крайне трудно различить. Вот только Стрип — 73 года, а Гаммер — 39 лет, поэтому поклонникам дочери звезды Голливуда впору бить тревогу.

Обладательница титула «Лучшая актриса нашего времени» отказывается делать пластику, но для своего возраста выглядит великолепно. Гаммер же вряд ли стоит брать пример с матери. Многие не исключают того, что если артистка не обратится за помощью к косметологам и хирургам, то останется без новых ролей в кино. Они точно не близнецы? При взгляде на дочь звезды Голливуда станет не по себе (фото)

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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