«Они с детства живут»: Агутин раскрыл правду о личной жизни Варум

Леонид Агутин долго отказывался верить в то, что говорили за спиной про Анжелику Варум. Артист надеялся, что даже из такой запутанной ситуации выйдет победителем.

Музыкант не раз говорил, что влюбился в певицу с первого взгляда. Он увидел ее на сцене во время выступления, и «одна большая мурашка побежала по телу». Исполнитель решил добиваться расположения очаровательной незнакомки, но узнал, что ее сердце занято.

Певец вспомнил, что ему рассказал о личной жизни будущей жены его директор. Олег Некрасов поспешил остудить пыл Агутина, сообщив ему, что знаменитость встречается с осветителем из своей команды, с которым знакома чуть ли не с пеленок.

«Они с детства живут», — припомнил слова директора Агутин в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Но в итоге время расставило все на свои места. Коллеги по цеху прониклись друг к другу нежными чувствами и стали одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.