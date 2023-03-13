Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Они одинаковые? Что сотворили с собой жены Станислава Бондаренко (фото)

Они одинаковые? Что сотворили с собой жены Станислава Бондаренко (фото)

13 марта 2023 20:30
Они одинаковые? Что сотворили с собой жены Станислава Бондаренко (фото)

Светские львицы стали копиями друг друга.

Станислав Бондаренко — герой-любовник не только на экране, но и в жизни. Ту самую популярный актер встретил далеко не сразу, ему пришлось пройти через горькое разочарование.

Впервые звезда экрана женился в 2008 году на коллеге по цеху Юлии Чиплиевой. У супругов родился сын, но, несмотря на это, возлюбленные развелись. Второй женой артиста стала модель Аурелия Алехина, подарившая ему двух дочерей. Между тем поклонники отмечают, что вкус на женщин у знаменитости разнообразием явно не отличается.

Они одинаковые? Что сотворили с собой жены Станислава Бондаренко (фото)

По мнению многих, Чиплиева и Алехина похожи друг на друга словно две капли воды. При этом интернет-пользователи задаются вопросом о том, что же сотворили с собой жены Бондаренко, из-за чего стали выглядеть словно сестры-близнецы. Тем временем светские львицы предпочитают не комментировать тот факт, что их легко можно спутать между собой.

Фото: Кадр из сериала «Верни мою любовь», 2014, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
11 комментариев
Related video