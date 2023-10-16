Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Она вовсе не Кравченко: настоящая фамилия звезды «Сватов» не подходит для кино

Она вовсе не Кравченко: настоящая фамилия звезды «Сватов» не подходит для кино

16 октября 2023 06:30
Она вовсе не Кравченко: настоящая фамилия звезды «Сватов» не подходит для кино

Поклонники об этом даже не догадывались.

Татьяна Кравченко сыграла более сотни ролей в кино, но настоящая популярность пришла к ней после выхода на экраны сериала «Сваты». Советская актриса воплотила образ простоватой Валюхи и проснулась звездой. Сегодня ее имя знает вся страна, но далеко не все слышали, что изначально у артистки была совсем другая фамилия.

При рождении будущую звезду записали в документах как Татьяну Васильевну Токареву. В три месяца малышка лишилась отца, но вскоре в ее жизни появлялся отчим, который дал падчерице фамилию Яковлева.

Повзрослев, девушка поступила в театральный институт. В актерской среде ей дали ценный совет.

Звездный коллега порекомендовал начинающей актрисе сменить фамилию. Яковлевых было слишком много в творческой среде. Поразмыслив, знаменитость приняла решение взять фамилию своей прабабушки — Кравченко.

Фото: кадр из сериала «Сваты» (2008-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше