Она вовсе не Кравченко: настоящая фамилия звезды «Сватов» не подходит для кино

Поклонники об этом даже не догадывались.

Татьяна Кравченко сыграла более сотни ролей в кино, но настоящая популярность пришла к ней после выхода на экраны сериала «Сваты». Советская актриса воплотила образ простоватой Валюхи и проснулась звездой. Сегодня ее имя знает вся страна, но далеко не все слышали, что изначально у артистки была совсем другая фамилия.

При рождении будущую звезду записали в документах как Татьяну Васильевну Токареву. В три месяца малышка лишилась отца, но вскоре в ее жизни появлялся отчим, который дал падчерице фамилию Яковлева.

Повзрослев, девушка поступила в театральный институт. В актерской среде ей дали ценный совет.

Звездный коллега порекомендовал начинающей актрисе сменить фамилию. Яковлевых было слишком много в творческой среде. Поразмыслив, знаменитость приняла решение взять фамилию своей прабабушки — Кравченко.