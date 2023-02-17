Она ведьма: гляньте, что стало с самой желанной женщиной Америки после 80 лет

Ракель Уэлч была обладательницей самой завидной талии в Голливуде. Ее называли главным секс-символом Америки. Удивительно, но это звание она носила вплоть до самой своей смерти.

Артистка умерла на 83-м году жизни, что стало большим потрясением для ее поклонников. За свою карьеру Уэлч успела сняться в огромном количестве ярких проектов, в каждом из которых блистала своей красотой. Не утратила очарования знаменитость и в старости.

После завершения карьеры Ракель редко появлялась на публике, но каждый ее выход в свет производил фурор. Говорили, будто артистка — настоящая ведьма. Иначе никто не мог объяснить тот факт, что она по-прежнему остается стройной красоткой, при виде которой сердца мужчин начинают биться чаще.

Отметим, что в качестве причины смерти звезды родственники называют некую непродолжительную болезнь. Другими подробностями семья актрисы, скончавшейся 15 февраля этого года, делиться отказывается.