Она точно не нарисованная? В Америке нашли настоящую Рапунцель (фото)

Рапунцель — одна из самых популярных героинь Диснея. Ее любят за трогательную «запутанную» историю, отважный, но в то же время веселый нрав и, разумеется, за невероятную внешность.

Многие поклонники мечтают, чтобы о длинноволосой красавице-блондинке сняли полнометражную художественную картину. Реальных оснований говорить о начале работы над таким проектом нет, а вот исполнительница главной роли уже есть.

Ее нашли в Америке среди довольно известных актрис и моделей. Точной копией Рапунцель оказалась Аня Тейлор-Джой, известная благодаря сериалу «Ход королевы». Портал The Voice пишет, что именно она блестяще смотрелась бы в образе избранницы Флина Райдера.

И с этим трудно поспорить. Пожалуй, единственное, чего не хватает актрисе, так это внушительной длины волос. Впрочем, в нынешние времена это дело поправимое.