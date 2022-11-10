«Она себя в зеркале узнает?»: потолстевшей Пынзарь устроили публичную порку
Фанаты не оценили перемены во внешности знаменитости.
Дарья Пынзарь не стесняется рассказывать пикантные подробности своей жизни в социальных сетях. При этом много внимания она уделяет собственному весу и внешности, признаваясь, например, какие уходовые процедуры делает и как часто оказывается в кабинете косметолога. В этот же раз она поделилась с поклонниками изменением собственного веса.
По словам звезды социальных сетей, за последние месяцы она поправилась на несколько килограммов. Это перечеркнуло все результаты, которых ей удалось добиться диетами и тренировками, однако она не намерена вновь ограничивать себя, так как новая фигура приводит в восторг ее мужа.
«Сергей говорит, что он в восторге и худеть мне нельзя. Я не верю», — пишет Пынзарь.
Пользователи Сети не оставили без внимания новую публикацию знаменитости, но далеко не все остались в восторге от ее рассказа. Как отметили поклонники, за последние годы Пынзарь так часто меняла свою внешность у пластических хирургов, что ей пора остановиться.
«Интересно, она сама себя в зеркале узнает? Лично я — нет. После многочисленных пластик это совершенно другой человек», «Ужас. Что она с собой сделала? Она была миленькая, со своей индивидуальной красотой», «Ничего от Дарьи не осталось», — пишут фанаты.