«Она себя в зеркале узнает?»: потолстевшей Пынзарь устроили публичную порку

Дарья Пынзарь не стесняется рассказывать пикантные подробности своей жизни в социальных сетях. При этом много внимания она уделяет собственному весу и внешности, признаваясь, например, какие уходовые процедуры делает и как часто оказывается в кабинете косметолога. В этот же раз она поделилась с поклонниками изменением собственного веса.

По словам звезды социальных сетей, за последние месяцы она поправилась на несколько килограммов. Это перечеркнуло все результаты, которых ей удалось добиться диетами и тренировками, однако она не намерена вновь ограничивать себя, так как новая фигура приводит в восторг ее мужа.

«Сергей говорит, что он в восторге и худеть мне нельзя. Я не верю», — пишет Пынзарь.

Пользователи Сети не оставили без внимания новую публикацию знаменитости, но далеко не все остались в восторге от ее рассказа. Как отметили поклонники, за последние годы Пынзарь так часто меняла свою внешность у пластических хирургов, что ей пора остановиться.