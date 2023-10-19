«Она пьяница»: Васильева кратко высказалась о том, как Лолита ведет себя на площадке

В 2005 году на экраны вышел фильм «Попса» режиссера Елены Николаевой. Главную роль в нем исполнила Татьяна Васильева, а на втором плане появилась Лолита Милявская.

С первого рабочего дня актрису удивило, как вся съемочная группа общается с певицей. Вокруг нее все чуть ли не на цыпочках бегали, тогда как саму Васильеву едва замечали. Но закатывать по этому поводу скандал артистка не стала и решила дождаться, как пройдут съемки.

Милявская приезжала на площадку совершенно замотанной, в неприглядном шарфе. Но и тут у Татьяны не было претензий: сама она появлялась не в лучшем виде. По сюжету она должна была буквально «наехать» на певицу в кадре.

«Она пьяница, наркоманка», — описывала героиню Лолиты коллега по фильму.

Для Васильевой стало сюрпризом то, что съемочный процесс прошел легко и непринужденно. Певица оказалась совсем не высокомерной, чего можно было бы ожидать от звезды эстрады, и сыграла очень хорошо.