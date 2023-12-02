«Она просто богиня»: Киркоров назвал ту, чья талия сводит его с ума
В полку возлюбленных поп-короля прибыло.
Ани Лорак и Филипп Киркоров уже много лет поддерживают теплые отношения. Некогда сам Киркоров стал инициатором того, чтобы украинская артистка начала свою карьеру в России.
Он признавался в многочисленных интервью, что долго был тайно влюблен в Лорак, но не смог перейти от слов к делу и остался с ней только в дружеском статусе. Однако это не помешало ему продолжать восхищаться артисткой.
Поп-король считает Лорак самой красивой женщиной в отечественном шоу-бизнесе и не устает на каждом углу трубить об этом. Комплиментов, которые певец часто, яростно и публично отвешивает подруге, он не делал даже Алле Пугачевой.
«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», — такой ответ Филипп Киркоров дал на вопрос Ивана Чуйкова во время эфира шоу «Стол заказов» на RuTV.