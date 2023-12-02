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Киноафиша Статьи «Она просто богиня»: Киркоров назвал ту, чья талия сводит его с ума

«Она просто богиня»: Киркоров назвал ту, чья талия сводит его с ума

2 декабря 2023 15:30
«Она просто богиня»: Киркоров назвал ту, чья талия сводит его с ума

В полку возлюбленных поп-короля прибыло.

Ани Лорак и Филипп Киркоров уже много лет поддерживают теплые отношения. Некогда сам Киркоров стал инициатором того, чтобы украинская артистка начала свою карьеру в России.

Он признавался в многочисленных интервью, что долго был тайно влюблен в Лорак, но не смог перейти от слов к делу и остался с ней только в дружеском статусе. Однако это не помешало ему продолжать восхищаться артисткой.

Поп-король считает Лорак самой красивой женщиной в отечественном шоу-бизнесе и не устает на каждом углу трубить об этом. Комплиментов, которые певец часто, яростно и публично отвешивает подруге, он не делал даже Алле Пугачевой.

«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», — такой ответ Филипп Киркоров дал на вопрос Ивана Чуйкова во время эфира шоу «Стол заказов» на RuTV.

Фото: Legion-Media, Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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