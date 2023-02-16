Она продала душу дьяволу? Как сейчас выглядит Полина Зеленова из «Ранеток»

Стервозная и завистливая десятиклассница из «Ранеток» устроила свою жизнь так, что сегодня завидуют уже ей. После выхода сериала о жизни и творческом пути школьниц прошло 15 лет, а Янина Студилина за это время родила дочь от профессора Кембриджа, появилась в нескольких кино- и телепроектах и живет на три страны. Как изменилась она сама?

Исполнительница роли Полины Зеленовой, 37-летняя актриса, вышла замуж за сына Александра Роднянского — профессора Кембриджского университета, который работает советником по экономике у президента Украины. В браке у них появилась дочь, но в прошлом году пара объявила о разводе.

Актриса принимала участие в «Звездах на льду» и в «Ледниковом периоде», снялась в «Сталинграде» и «Седьмой симфонии». В эпизодах ее можно видеть в сериалах «Доктор Рихтер» и «Воронины».

Артистка поддерживает себя в хорошей физической форме: занимается боксом, ходит в баню и увлекается закаливанием. Вероятно, этим объясняется идеальная внешность, которую ей удалось сохранить. Впрочем, в Сети заподозрили неладное: «Выглядит настолько хорошо, будто продала душу дьяволу».