«Она ни в чем не виновата»: Галустян не стал молчать о связи с Бузовой

Михаил Галустян прокомментировал совместную композицию с Ольгой Бузовой под названием «Михаил». Мнением артист поделился в своих социальных сетях.

Несколько дней назад знаменитости анонсировали музыкальное видео на одноименную песню. Сначала о сотрудничестве рассказала Ольга Бузова. Однако, как оказалось, идея изначально принадлежала именно Галустяну, так как он стал инициатором их работы.

«Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Бузову — она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — заметил комик.

Подписчики артиста двояко отнеслись к будущему видео. Одни осудили клип, обвинив Бузову и Галустяна в отсутствии вкуса, тогда как другие похвалили телеведущих за чувство юмора и признались, что очень ждут летнюю композицию.