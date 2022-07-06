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Киноафиша Статьи «Она ни в чем не виновата»: Галустян не стал молчать о связи с Бузовой

«Она ни в чем не виновата»: Галустян не стал молчать о связи с Бузовой

6 июля 2022 11:45
«Она ни в чем не виновата»: Галустян не стал молчать о связи с Бузовой

Телеведущий решил быть честным с фанатами.

Михаил Галустян прокомментировал совместную композицию с Ольгой Бузовой под названием «Михаил». Мнением артист поделился в своих социальных сетях.

Несколько дней назад знаменитости анонсировали музыкальное видео на одноименную песню. Сначала о сотрудничестве рассказала Ольга Бузова. Однако, как оказалось, идея изначально принадлежала именно Галустяну, так как он стал инициатором их работы.

«Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Бузову — она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте», — заметил комик.

Подписчики артиста двояко отнеслись к будущему видео. Одни осудили клип, обвинив Бузову и Галустяна в отсутствии вкуса, тогда как другие похвалили телеведущих за чувство юмора и признались, что очень ждут летнюю композицию.

«Обожаю вас, вы — лучшие», «Почему это так смешно? Быстрей бы посмотреть клип полностью», — не скрывают своего восторга поклонники.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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