Она не стареет: глазам не поверите, какой была Кушнир из «Ищейки» 20 лет назад

Остросюжетный российский сериал «Ищейка» выходил на экраны несколько лет. Главную роль в картине исполнила Анна Банщикова, которая перевоплотилась в полковника полиции Александру Кушнир.

Актриса начала свой карьерный путь в 90-х. Банщикова дебютировала в культовой картине Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» с Александром Збруевым. Затем последовали и другие нашумевшие проекты: «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Охота на пиранью».

Поразительно, но 20 лет назад Анна выглядела почти так же, как и сейчас. Это отчетливо видно по кадрам из «Каменской 3», где Банщикова играла Женю Рубцову. Актриса осталась такой же красавицей, какой и была тогда. Фанаты гадают, в чем же секрет ее молодости.

По словам Анны, она никогда не прибегала к уколам ботокса. Секрет ее красоты — массаж лица. Диеты Банщикова не приветствует и никогда не отказывает себе в лакомствах. Актриса шутит, что из-за пары лишних кило муж не перестанет ее любить. Избранником Банщиковой стал Всеволод Шахов, который предпочитает оставаться в тени своей именитой жены. Несколько лет назад Анна была замужем за музыкантом Максимом Леонидовым. Есть версия, что его легендарная песня «Девочка-видение» посвящена именно Банщиковой.