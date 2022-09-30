«Она написала убийство»: что стало с самой популярной женщиной-детективом

Сериал «Она написала убийство» вышел на экраны в 1984 году и мгновенно стал популярным. Зрители до 1997 года смотрели за расследованиями упрямой Джессики Флетчер с искрометным чувством юмора. Роль сделала Анджелу Лэнсбери абсолютной телезвездой по всему миру. А после 12 сезонов проекта на экранах транслировались еще и художественные фильмы с героиней Лэнсбери. За свою работу в сериале Анджелу прозвали самой известной женщиной-детективом и 12 раз выдвигали на премию «Эмми». Правда, заветную награду она так и не получила.

Но карьера актрисы началась задолго до съемок в сериале. В 1944 году 19-летняя Анджела дебютировала в фильме «Газовый свет» и получила номинацию на «Оскар». Вторая лента «Портрет Дориана Грея» принесла Лэнсбери еще одну номинацию на главную кинопремию и награду «Золотой глобус».

Она снялась почти в сотне сериалов и фильмов и продолжала работать в преклонном возрасте. Например, 4 года назад актриса, перешагнувшая 90-летний рубеж, сыграла в картинах «Мэри Поппинс возвращается» и «Пуговицы». Сейчас Анджеле уже 96 лет, она проводит дни в любимом саду. Секретом долголетия актриса неоднократно называла позитивное мышление.