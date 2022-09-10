«Она крыла матом»: из-за чего Мордюкова ругалась с Михалковым на съемках фильма «Родня»

Сцена танца главных героев в фильме «Родня» многим запала в душу. Ведь персонажи в исполнении Юрия Богатырева и Ноны Мордюковой двигаются нелепо, но при этом очень естественно и органично. Мало кто знает, что этой сцене предшествовал большой скандал.

Режиссер Никита Михалков рассказал, что на съемках был балетмейстер, но хореография совсем не понравилась Мордюковой.

«Странный танец, абсолютный китч. Я приходил на репетиции, она крыла матом, меня, хореографа. Я говорил: “Нонна, вперед!” И она продолжала», — цитируют режиссера на YouTube-канале «Центральное телевидение».

Как бы актриса не трепала режиссеру и съемочной группе нервы на съемках, трудно не признать, что в итоге сцена удалась.