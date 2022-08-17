Она из России: как сейчас выглядит «та самая» самая красивая девочка в мире

Кристина Пименова, дочка футболиста Руслана Пименова, стала знаменитой в возрасте девяти лет. Именно тогда ее прозвали самой красивой девочкой в мире. Фотографии малышки с пронзительными голубыми глазами заполонили все соцсети, а ее модельная карьера пошла в гору.

Знаменитость засветилась на модных показах Dolce&Gabbana, оказалась на обложке детского Vogue и принимала активное участие в рекламных кампаниях таких всемирно известных брендов, как Roberto Cavalli, Benetton, Kinder.

Теперь же маленькая девочка выросла, и интернет-пользователи принялись спорить на тему ее внешности. Одни утверждают, что модель утратила свою былую красоту, а другие уверяют, что звезда подиумов и глянца по-прежнему великолепна.

В любом случае поклонников у Пименовой хоть отбавляй. Сейчас она живет в США: шесть лет назад ее мама подписала выгодный контракт с одним из американских модельных агентств, поэтому семья приняла решение об эмиграции.