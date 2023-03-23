«Она чудо какое-то»: россияне потрясены внешностью дочки Кудрявцевой (фото)

Не все усмотрели в ней сходство с родителями.

Лера Кудрявцева продемонстрировала подписчикам свою дочь от хоккеиста Игоря Макарова. В этом году их союзу исполнится 10 лет, а Машеньке будет пять.

Фотография и видео со звездной наследницей восхитили фанатов телеведущей. «Девчонка — огонь. Держись, страна!», «Нежняшка», — прокомментировали кадры поклонники.

Мнения о том, в кого пошла девочка, разделились. «Вы ее нарисовали? Эти глазки, эти губки», — утверждала одна подписчица, намекая, что звездная мама чудесным образом перенесла собственные черты на своего отпрыска. «Прости, но это папина дочь», «Какая она милая. Папина копия», — не согласились другие комментаторы. «Девочка похожа на детей Лазарева. Красотка», — сказали третьи.

Единственное, в чем оказались солидарны подписчики, так это в выдающихся внешних данных 4-летней Маши. «Таких детей нужно рожать побольше! Это не ребенок, а произведение искусства! Какая развитая, как взрослая!» — подытожили в Сети.