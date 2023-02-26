Она что, приемная? Внешность сестер Синди Кроуфорд повергнет вас в шок (фото)

Обворожительная супермодель Синди Кроуфорд может гордиться не только своей успешной карьерой, но и крепкой семьей. У длинноногой красавицы с выразительными чертами лица есть две любящих сестры, которые всегда готовы прийти на помощь и поддержать.

Однако Даниэль и Кристин никак не связаны с индустрией моды и красоты. Более того, они даже не похожи на свою знаменитую родственницу. У женщин другие овал лица и форма носа, а их рост точно не подошел бы под модельные параметры.

Разница в возрасте между сестрами всего несколько лет, но на их фоне Синди выглядит гораздо свежее и привлекательнее. Глядя на их совместные снимки, можно даже удивиться тому, как запутанно устроены гены. Кажется, что известная американка и вовсе не имеет с этими дамами ничего общего. Но Даниэль и Кристин это не смущает, ведь они работают преподавателями, поэтому им совершенно не нужно быть красавицами, чтобы учить студентов.