Она была самой красивой актрисой 90-х: посмотрите на Болгову сейчас (фото)

Эльвира Болгова прославилась в 90-х, сыграв во множестве ярких фильмов и сериалов. Миллионы поклонников осыпали ее комплиментами и признавали одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Зрители были уверены, что знаменитость ждет успешное будущее, однако со временем она стала все меньше и меньше появляться на экранах.

Главная причина ее исчезновения — семья. Сейчас 46-летняя артистка занята воспитанием своих наследниц. Она большую часть времени посвящает родным и часто путешествует. При этом артистка не забыла и о своей карьере. Изредка Болгову можно увидеть в фильмах или сериалах. Например, она снялась в проекте «Первые встречные», а также она занимается режиссурой. В 2017 году актриса окончила режиссерский факультет Высших курсов сценаристов и режиссеров и представила короткометражку «Голоса за окном».

О своей жизни Болгова рассказывает в социальных сетях. В блоге знаменитости можно увидеть десятки публикаций, в которых она делится с подписчиками самым сокровенным. Как отмечают пользователи Сети, артистка за прошедшие годы не растеряла свою красоту и все еще покоряет обаянием и харизмой. Под записями можно увидеть множество сообщений, в которых фанаты просят Болгову сниматься как можно чаще и не скупятся на комплименты.