Он точно не ее сын? Только взгляните, кого женила на себе звезда «Склифосовского»
Актриса раскрыла свой секрет семейного счастья.
Личная жизнь Евгении Дмитриевой всегда волновала поклонников. Артистке нет дела до глупых стереотипов, поэтому она не побоялась связать свою жизнь с коллегой по цеху, который младше ее на целых 19 лет.
Сегодня знаменитость счастлива в браке с Владимиром Киммельманом, с которым воспитывает двоих детей — сына Марка и дочь Марию. Между тем многие не верят в искренность чувств пары.
Хейтеры злорадствуют над тем, что звезда «Склифосовского» годится в матери своему избраннику. Масла в огонь подливает и тот факт, что супруги вместе снялись в комедии «Воин.com», где Киммельман предстал в образе сына актрисы.
В любом случае Дмитриеву не волнует мнение посторонних. Звезда уверяет всех в том, что ее чувства к мужу год от года становятся только крепче. По словам актрисы, секрет их гармоничной семейной жизни кроется в схожести темпераментов.