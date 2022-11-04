Он стал королем эпизодов: вот у кого Демьяненко отобрал роль Шурика
Знаменитый фильм мог выглядеть совершенно иначе.
Валерий Носик стал известен как самый яркий артист второстепенных ролей. За годы карьеры он множество раз мог стать главным актером в картинах и даже претендовал на роль Шурика в «Операции „Ы“», однако судьба не благоволила ему.
Так, во время проб у Леонида Гайдая он сумел обойти десятки претендентов первой величины. Носик даже превзошел Андрея Миронова и Александра Збруева и уже готовился заучивать сценарий. Однако неожиданно режиссеру на глаза попались фотопробы Александра Демьяненко, который даже перекрасился специально для фильма. И в итоге Гайдай отдал роль именно ему.
Носику же в прославленной комедии достался второстепенный персонаж. Именно он сыграл студента-картежника и получил похвалу зрителей.
Подобные неудачи преследовали артиста на протяжении всей карьеры, ему так и не удалось сыграть главную роль. Со временем он смирился со своей творческой судьбой и делал свои эпизодические появления незабываемыми. Однако всю жизнь помнил, как не смог попасть в «Операцию „Ы“».