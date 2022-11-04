Он стал королем эпизодов: вот у кого Демьяненко отобрал роль Шурика

Валерий Носик стал известен как самый яркий артист второстепенных ролей. За годы карьеры он множество раз мог стать главным актером в картинах и даже претендовал на роль Шурика в «Операции „Ы“», однако судьба не благоволила ему.

Так, во время проб у Леонида Гайдая он сумел обойти десятки претендентов первой величины. Носик даже превзошел Андрея Миронова и Александра Збруева и уже готовился заучивать сценарий. Однако неожиданно режиссеру на глаза попались фотопробы Александра Демьяненко, который даже перекрасился специально для фильма. И в итоге Гайдай отдал роль именно ему.

Носику же в прославленной комедии достался второстепенный персонаж. Именно он сыграл студента-картежника и получил похвалу зрителей.

Подобные неудачи преследовали артиста на протяжении всей карьеры, ему так и не удалось сыграть главную роль. Со временем он смирился со своей творческой судьбой и делал свои эпизодические появления незабываемыми. Однако всю жизнь помнил, как не смог попасть в «Операцию „Ы“».