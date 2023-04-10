Он сходил с ума от горя: почему Карпухину из «Гаража» ампутировали ноги

Вячеслав Невинный за годы карьеры стал одним из главных советских артистов. Он принял участие во многих фильмах, среди которых «Гараж», «Гостья из будущего», «Берегись автомобиля». Зрители оставались в восторге от его игры, а больше всего ценили комедийный талант. При этом мало кто знал, как трагично оборвалась жизнь знаменитости.

Дело в том, что с молодости артист болел сахарным диабетом. А в 90-е, когда он остался без работы и страдал от забвения, у него начались серьезные осложнения. Болезнь настолько стремительно прогрессировала, что в 2005 году ему провели операцию по ампутации ноги, из-за чего он начал передвигаться в инвалидном кресле.

Звезда экрана тяжело принял свою болезнь, ограничил круг общения, но все равно мечтал вновь вернуться на съемочную площадку или театральную сцену. Он постоянно созванивался с режиссерами, уверяя их, что сможет встать и сыграть нужную роль.

Однако спустя год ему понадобилась вторая операция, которая окончательно забрала у него жизненные силы. Депрессия артиста становилась все сильнее и сильнее, а со временем он полностью смирился со своей новой жизнью.

Последнее время артист проводил лишь в компании своей супруги Нины Гуляевой. Актриса поддерживала мужа как могла, но понимала, что горе сводит его с ума. В итоге весной 2009 года Вячеслав Невинный лег спать, а утром не проснулся — у прославленного артиста остановилось сердце.