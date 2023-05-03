Он может и такое? От этого навыка Джеки Чана голова кругом

Джеки Чан уже давно вписал свое имя в историю мирового кинематографа. Он зарекомендовал себя в качестве одаренного актера и бесстрашного каскадера. Однако наряду с этим он отлично справляется с обязанностями режиссера, сценариста и мастера боевых искусств.

Но у доброжелательного артиста есть еще один талант, от которого сходят с ума его поклонники. Он обладает прекрасными вокальными данными. Уже в 6 лет родители отправили его в Школу китайской оперы. Там были строгое воспитание и весьма сложная программа. Именно поэтому Джеки Чан стал профессиональным певцом, который даже сегодня может исполнить сложную партию.

Свою первую студийную композицию он записал к боевику «Молодой мастер». С тех пор в дискографии исполнителя появилось около 20 альбомов и 100 песен на пяти разных языках. К тому же он стал победителем престижной японской премии как самый лучший иностранный певец.