Он мог заменить ДиКаприо, но сломался: куда пропал Зик из «Факультета»

В 1998 году телезрители по всему миру узнали о новом актере — Джош Хартнетт снялся сначала в фильме ужасов «Хэллоуин: 20 лет спустя», а потом и в «Факультете». Его герой Зик в молодежном триллере кажется несерьезным, но испытания раскрывают его настоящий характер. Свою популярность Хартнетт закрепил ролями в военной мелодраме «Перл-Харбор» и в драме «Черный ястреб» в 2001 году. Ему начали прочить блестящую карьеру, называли самым многообещающим актером, который уже может сменить Леонардо ДиКаприо или Мэтта Дэймона. Но затем Джош пропал с экранов.

Как оказалось, актер просто не выдержал испытания бешеной славой. Снимки на обложках журналов, предложения о съемках в блокбастерах, папарацци, следующие по пятам — в интервью Джош признавался, что это вызывало у него огромный стресс. Он сознательно начал уходить в тень, предпочитал работу в менее кассовых инди-фильмах, например, «Счастливое число Слевина» и «Черная орхидея». Поговаривали, что он рассматривался на роли Бэтмена и Супермена, но отверг эти пробы.

А в 2015 году Хартнетт и вовсе ушел из кино, чтобы помогать жене с родившейся дочкой. Сейчас Зику из «Факультета» уже 44 года, и он многодетный отец. В прошлом году он снялся в картине Гая Ричи «Гнев человеческий», и критики расценили это как заявку на возвращение в большое кино.