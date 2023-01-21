«Он меня преследовал»: Пугачева ошарашила признанием о поведении Киркорова

Алла Пугачева поделилась крайне неоднозначной историей из своей жизни, связанной с ее на тот момент времени будущим мужем — Филиппом Киркоровым.

В одном из выпусков программы «Час пик» в далеком 1994 году, Примадонна поведала зрителям о том, что до последнего сомневалась в искренности короля российской эстрады. Пугачева считала, что рано или поздно молодой исполнитель проявит себя и «перейдет черту». Алла Борисовна говорила: