«Он меня преследовал»: Пугачева ошарашила признанием о поведении Киркорова
Такого никто не ожидал от короля поп-музыки.
Алла Пугачева поделилась крайне неоднозначной историей из своей жизни, связанной с ее на тот момент времени будущим мужем — Филиппом Киркоровым.
В одном из выпусков программы «Час пик» в далеком 1994 году, Примадонна поведала зрителям о том, что до последнего сомневалась в искренности короля российской эстрады. Пугачева считала, что рано или поздно молодой исполнитель проявит себя и «перейдет черту». Алла Борисовна говорила:
«Есть люди, которые нам верят. Они знают нашу ситуацию. Знают, как мы ходили друг около друга. Мы жили рядом все время в Болгарии. Он меня преследовал. У нас общие друзья, которые пытались нас соединить. Я его сначала отталкивала. Боялась».