«Он как больной щеночек»: певица Sia обвинила Шайю ЛаБафа в супружеских изменах

Австралийская певица Sia в очередной раз поддержала настроения против Шайи ЛаБафа, которого обвиняют в психологическом и физическом насилии. По словам Sia, ЛаБаф изменял своей супруге Мие Гот, причем не только с ней, но и с певицей FKA twigs. Sia говорит, что он выдавал себя за неженатого.

«Он говорил одно и то же мне и FKA twigs. Мы узнали об этом, когда пообщались. Мы обе думали, что он свободен, а он все это время был женат. Шайя говорил, что хочет жениться на мне и начать трезвую жизнь. Я думала, что всегда буду любить его, он был для меня как больной щеночек», — передает слова Sia The Sunday Times.

В начале года FKA twigs откровенно рассказала о своих отношениях с ЛаБафом, которые длились несколько месяцев. Певица отметила, что Шайя был крайне ревнив и постоянно подозревал ее в желании расстаться. По словам FKA twigs, одной из причуд ЛаБафа было определенное количество поцелуев в день. «Я никогда не понимала точно, сколько поцелуев ему надо. Но если он был недоволен, он начинал ругаться со мной и убеждать в том, что я ужасная девушка и худший человек на свете. Однажды он обвинил меня в том, что я обдумываю план расставания с ним, хотя я просто смотрела в потолок», — поведала певица.

Недавно стало известно, что на фоне обвинений в насилии Шайя ЛаБаф добровольно согласился в очередной раз отправиться в реабилитационный центр. Актер уже бывал там не раз, но сейчас намерен выйти из учреждения «другим человеком».