Он и правда вампир: народ ахнул при виде отца Эдварда из «Сумерек» спустя 15 лет

Самой знаковой ролью в карьере Питера Фачинелли стал отец вампирского клана Каленнов Карлайл. За пять фильмов серии артист завоевал огромную армию поклонников, а после продолжил покорять Голливуд.

Так, за время творческого пути он уже успел принять участие в 82 фильмах и сериалах, а также открыл собственную продюсерскую компанию. 49-летний артист не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает активно работать, а свободное время уделяет воспитанию своего сына Джека Купера, который этой осенью отметит свой первый день рождения.

Подробностями личной жизни Питер делится в своих социальных сетях. На его блог подписано 850 тысяч фанатов со всего мира, и артист старается быть откровенным со своими поклонниками. Фанаты ты же в ответ не пропускают ни единой публикации знаменитости и осыпают его комплиментами. По их мнению, знаменитость совершенно не изменился за прошедшие с «Сумерек» годы и выглядит как 30-летний мужчина.