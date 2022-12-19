«Он аж почернел»: народ ахнул от ужаса, увидев, что стало с мужем Заворотнюк

Петр Чернышев в последние годы ведет весьма закрытый образ жизни. Фигурист не дает интервью журналистам и занят преимущественно работой. А все свободное время, как уверены СМИ, он посвящает заботе о своей супруге. На публике же спортсмен появляется в исключительных случаях.

В этот раз артист стал героем YouTube-фильма Надежды Стрелец о Татьяне Навке. В одном из эпизодов он рассказал, что думает о ее театрализованных шоу, в которых принимает участие вместе с другими прославленными фигуристами.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное появление Чернышева. В многочисленных комментариях они признаются, что внешний вид спортсмена поразил их. 51-летний фигурист выглядит болезненным и изможденным, он значительно похудел, а его волосы стали седыми. Как заметили поклонники, фигуристу и самому пора обратиться за помощью к специалистам или взять небольшой отпуск.