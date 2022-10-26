Омолодился до Джеймса Бонда: ахнете, увидев 69-летнего Пирса Броснана сейчас

Пирс Броснан — один из тех, кому довелось сыграть Джеймса Бонда. С годами актер доказывает окружающим, что достоин этой роли как никто другой.

Сегодня артисту 69 лет, на которые он решительно не выглядит. Это стало очевидным после того, как звезда экрана вышел в свет, засветившись на премьере ленты «Черный Адам», которая прошла в Лондоне.

Для мероприятия Броснан выбрал костюм цвета фуксии, дополнив его замшевыми челси и солнцезащитными очками с цветными линзами. При этом актер поразил всех не только модным аутфитом, но и лучезарной улыбкой, которая не оставила никого равнодушным.

В Сети пишут, что знаменитости можно дать максимум 40 лет. Между тем артист не раз говорил, что к своей внешности относится «спокойно». Для знаменитости это не более чем необходимый инструмент для успешной работы. Однако все же актер не скрывает того факта, что ему приятно осознавать себя красавчиком.