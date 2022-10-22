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Киноафиша Статьи Олю из «Бригады» не узнать: Екатерина Гусева шокировала россиян огромной лысиной

Олю из «Бригады» не узнать: Екатерина Гусева шокировала россиян огромной лысиной

22 октября 2022 07:30
Олю из «Бригады» не узнать: Екатерина Гусева шокировала россиян огромной лысиной

Все ради роли.

Екатерина Гусева считается одной из первых красавиц в российском кино. Но артистка шокировала подписчиков в соцсетях снимком со спектакля, на котором предстала почти лысой.

«Может быть я "темный", но для чего у вас эта лысина на голове?», «Зачем уродовать такую красоту?», «Лоб как у профессора Мориарти, простите уж», «Разве может быть у женщины такая прическа?», — удивлялись поклонники Гусевой.

Но ответ оказался прост: фальшивая лысина Екатерины Гусевой – часть ее театрального образа. Артистка играет дурнушку Огюстину в спектакле «8 любящих женщин» в театре Моссовета. Гусева не боится перевоплощений, а потому легко может появиться перед зрителями даже в таком неприглядном облике.

Олю из «Бригады» не узнать: Екатерина Гусева шокировала россиян огромной лысиной
Фото: соцсети, кадры из сериала "Бригада" (2002)
Алла Новикова
Алла Новикова
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