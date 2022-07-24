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Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»

24 июля 2022 12:22
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»

Наталья Бестемьянова не считает себя транжирой.

Советская фигуристка и олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова уже давно вышла на пенсию, однако не желает жить на российскую пенсию. В интервью Лере Кудрявцевой Наталья призналась, что получает 85-90 тысяч рублей ежемесячно, однако этих денег на жизнь ей не хватает. Пока обычные пенсионеры в стране получают в разы меньше, Бестемьянова отмечает, что у нее совсем другие нужды и заботы.

Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»

Во время программы «Секрет на миллион» бывшая фигуристка рассказала, что ее пенсия состоит не только из стандартных выплат, но и из специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов. Какие именно расходы несет Наталья, что ей не хватает на жизнь, она не уточнила, однако заявила, что на еду тратит совсем немного. Бестемьянова призналась, что может купить себе дорогое украшение — например, кольцо с бриллиантом за 2-3 тысячи долларов, что для российских пенсионеров, конечно, непозволительная роскошь.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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