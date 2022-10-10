Олейникова из «Городка» вынудили отречься от настоящего имени в СССР

Многие годы Илья Олейников был одним из самых популярных артистов России. Образы, созданные им в знаменитой телепередаче «Городок», сделали из полузабытого на тот момент артиста советской эстрады настоящую звезду голубого экрана.

Между тем настоящие поклонники Ильи Львовича хорошо помнят времена, когда он был популярен еще под своей настоящей фамилией — Клявер. Именно с ней он впервые вышел на сцену и начал исполнять монологи своих коллег по цеху — Жванецкого, Альтова и других. А затем артист стал участником сатирического дуэта «Клявер и Бронштейн» вместе со своим товарищем Рувимом Бронштейном.

В какой-то момент советские чиновники от эстрады возмутились еврейским происхождением артистов и начали запрещать их выступления. Тогда знаменитый сатирик Владимир Винокур посоветовал им взять творческие псевдонимы. В итоге Бронштейн превратился в Романа Казакова, а Илья Клявер стал Олейниковым, позаимствовав фамилию супруги.

Но фамилия Клявер все равно оказалась популярна на отечественной эстраде — под ней до сих пор выступает сын знаменитого артиста Денис, экс-участник популярного дуэта «Чай вдвоем».